Počet zaregistrovaných podnikateľov medziročne klesol o štvrtinu

Bratislava 10. mája (TASR) - Za prvé tri mesiace tohto roka 'rozbehlo' na Slovensku vlastný biznis 15.575 podnikateľov – fyzických osôb. Najslabším mesiacom bol pritom marec, keď si podnikanie ako fyzická osoba zaregistrovalo spolu 4142 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 1645 alebo o 28 % registrácií menej. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



"Tohoročný marec bol pre podnikateľské prostredie mesiacom plným neistôt a tieto nálady budú pravdepodobne pokračovať aj v ďalších mesiacoch, a to aj napriek postupnému uvoľňovaniu krízových opatrení," predpokladá analytička Bisnode Petra Štěpánová. Najviac nových podnikateľov z radov fyzických osôb, a to 2702, sa zaregistrovalo aj tento rok v Prešovskom kraji. Tento kraj zaznamenal aj 2430 zrušených živností, čo je rovnako najvyšší počet spomedzi ostatných samosprávnych krajov.



Celkovo sa podľa Štěpánovej počty zaevidovaných nových podnikateľov za prvé tri mesiace výraznejšie nevymykajú oproti minulým rokom. Prvé spomalenie naznačujú až marcové čísla. "Výraznejšie rozdiely uvidíme v nasledujúcich mesiacoch, premietnu sa až vo výsledkoch za druhý kvartál 2020," myslí si analytička.



Ku koncu marca malo na Slovensku podnikanie zaregistrovaných dovedna 464.075 fyzických osôb. Od začiatku tohto roka sa najviac fyzických osôb, a to 6312, zaregistrovalo v januári. Naopak, najslabším mesiacom bol už spomínaný marec. Slováci sa počas prvých troch mesiacov tohto roka zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach prípravy stavenísk, kde si živnosť založilo 1738 ľudí, v ostatných kompletačných a dokončovacích prácach začalo podnikať 1159 ľudí a činnosti zástupcov poisťovne a maklérov začalo 1002 nových podnikateľov. V rovnakých segmentoch najčastejšie aj rušili svoje podnikanie.



Bisnode očakáva, že v tomto roku dôjde k značnému prerušeniu podnikania u fyzických osôb špecializujúcich sa najmä na oblasť stravovania, činností starostlivosti o ľudské telo a pre osobnú a fyzickú pohodu. "V týchto prípadoch išlo o aktivity, ktoré mali úplne alebo z veľkej časti, v súlade s vládnym nariadením zakázané v čase krízy podnikať," dodala Štěpánová.