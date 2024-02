Počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 22. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť týždňov, a to aj napriek tomu, že viaceré popredné spoločnosti oznámili prepúšťanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počet žiadostí o dávky v nezamestnanosti klesol v týždni končiacom sa 17. februára o 12.000 na 201.000, oznámilo vo štvrtok federálne ministerstvo práce. Štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí o podporu, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa tiež znížil. Dosiahol 215.250, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 3500 žiadostí.



V týždni, ktorý sa skončil 10. februára, poberalo dávky v nezamestnanosti celkovo 1,86 milióna Američanov, čo bolo o 27.000 menej ako v predchádzajúcom týždni.



Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa vo všeobecnosti považujú za reprezentatívny ukazovateľ počtu prepustených zamestnancov v USA v danom týždni. V posledných rokoch zostávajú na historicky nízkych úrovniach, a to aj napriek snahám Federálneho rezervného systému (Fed) o ochladenie ekonomiky.



Fed od marca 2022 spolu jedenásťkrát zvýšil svoju základnú úrokovú sadzbu v snahe stlačiť nadol infláciu, ktorá sa vyšplhala na 40-ročné maximá.



Mnohí ekonómovia očakávali, že rýchle sprísňovanie menovej politiky oslabí trh práce a potenciálne uvrhne krajinu do recesie, čo sa však nestalo. Pracovných miest zostalo dostatok a ekonomika sa vďaka silným spotrebiteľským výdavkom udržala v lepšej kondícii, než sa predpokladalo.