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Počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 6. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o 4000.

Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň mierne zvýšil. Základný trend, ktorý poukazuje na pretrvávajúcu odolnosť trhu práce, zostal zachovaný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva práce.

Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 6. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o 4000. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne 219.000.

Počet ľudí, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti dlhšie ako jeden týždeň, sa v týždni do 30. mája zvýšil o 24.000 na 1,795 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 4250 na 219.000.
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