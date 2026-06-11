< sekcia Ekonomika
Počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 6. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o 4000.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň mierne zvýšil. Základný trend, ktorý poukazuje na pretrvávajúcu odolnosť trhu práce, zostal zachovaný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 6. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o 4000. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne 219.000.
Počet ľudí, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti dlhšie ako jeden týždeň, sa v týždni do 30. mája zvýšil o 24.000 na 1,795 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 4250 na 219.000.
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 6. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená zvýšenie o 4000. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne 219.000.
Počet ľudí, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti dlhšie ako jeden týždeň, sa v týždni do 30. mája zvýšil o 24.000 na 1,795 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 4250 na 219.000.