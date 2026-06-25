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Počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 20. júna 215.000.
Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň znížil, čo odráža pretrvávajúcu odolnosť na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 20. júna 215.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 12.000, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Počty nových žiadostí sa od začiatku roka pohybujú v rozpätí od 190.000 do 230.000 po tom, ako sa trh práce po otrasoch z minulého roka stabilizoval. Prudký nárast cien energií vyvolaný vojnou s Iránom nespôsobil rozsiahlejšie prepúšťania, hoci zamestnávatelia naďalej pristupujú k prijímaniu nových pracovníkov opatrne.
Počet ľudí, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti dlhšie ako jeden týždeň, sa v týždni do 13. júna zvýšil o 21.000 na 1,821 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 750 na 224.250.
Počet nových žiadostí o podporu upravený o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 20. júna 215.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 12.000, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Počty nových žiadostí sa od začiatku roka pohybujú v rozpätí od 190.000 do 230.000 po tom, ako sa trh práce po otrasoch z minulého roka stabilizoval. Prudký nárast cien energií vyvolaný vojnou s Iránom nespôsobil rozsiahlejšie prepúšťania, hoci zamestnávatelia naďalej pristupujú k prijímaniu nových pracovníkov opatrne.
Počet ľudí, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti dlhšie ako jeden týždeň, sa v týždni do 13. júna zvýšil o 21.000 na 1,821 milióna. Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, sa zvýšil o 750 na 224.250.