Počet žiadostí o azyl v Nemecku v prvom polroku výrazne klesol

Berlín 5. júla (TASR) — Počet žiadostí o azyl v Nemecku sa v prvej polovici tohto roka výrazne znížil. V období od 1. januára do 30. júna 2025 bolo podaných 72.818 formálnych žiadostí o azyl, čo je o takmer 45 percent menej ako v rovnakom období minulého roka (132.201 žiadostí). Vyplýva to z údajov Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) zverejnených v sobotu, o ktorých informovala agentúra DPA.



Osôb, ktoré požiadali v Nemecku o azyl prvýkrát, bolo 61.336. To je takmer o 50 percent menej ako v rovnakom období minulého roka.



Okrem postupného zavádzania stacionárnych kontrol na všetkých nemeckých pozemných hraniciach k tomuto vývoju pravdepodobne prispeli aj opatrenia prijaté balkánskymi štátmi na zníženie nelegálnej migrácie.



Ďalším faktorom je vývoj v Sýrii, kde bol v decembri 2024 zvrhnutý dlhoročný diktátor Bašár Asad. Sýria, odkiaľ po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 prichádzalo najviac žiadateľov o azyl, sa v prvej polovici roka 2025 umiestnila s 15.127 žiadosťami na druhom mieste za Afganistanom.



Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt, ktorý je vo funkcii od začiatku mája, vidí v tomto vývoji potvrdenie správnosti svojej migračnej politiky.



„Toto sú jednoznačné úspechy obratu v migračnej politike. Pokračujeme v ceste k tomu, aby sme migráciu postavili z hlavy na nohy,“ povedal Dobrindt pre denník Bild.



Nemecko už v roku 2023 začalo s kontrolami na hraniciach, aby zamedzilo vstup migrantom bez potrebných dokladov. Po nástupe novej spolkovej vlády začiatkom mája sa kontroly rozšírili a pravidlá sprísnili – na hraniciach môžu byť teraz odmietnuté aj osoby, ktoré chcú požiadať o azyl.