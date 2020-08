Počet žiadostí o dotáciu na elektrické auto v Nemecku dosiahol rekord

Berlín 3. augusta (TASR) - Počet žiadostí o dotáciu od nemeckého štátu na kúpu elektrického automobilu dosiahol v júli nové maximum takmer 20.000. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo hospodárstva v Berlíne.



Podľa ministerstva bolo v júli zaregistrovaných 19.993 žiadostí O tzv. inovačnú prémiu, ktorá sa vzťahuje na plne elektrické aj hybridné autá. To bolo najviac od zavedenia tohto príspevku v roku 2016.



„Inovačná prémia nadobúda účinnosť a zvyšuje elektromobilitu v Nemecku,“ uviedol minister hospodárstva Peter Altmaier.



Od začiatku roka do konca júla bolo v Nemecku podaných 69.606 žiadostí o dotáciu, čo predstavuje medziročný nárast o 78,6 %.



Nemecká vláda zvýšila dotáciu na kúpu týchto vozidiel v rámci svojho balíka opatrení na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu. Predtým sa o náklady na dotáciu delila vláda v Berlíne napoly s vládami jednotlivých spojových krajín. Teraz centrálna vláda zdvojnásobila svoj podiel.



Altmaier vyjadril spokojnosť so zvýšením dotácie do konca roku 2021, čo podľa neho poskytlo ekonomike v pravý čas podporu.



Nemecko poskytuje dotáciu na kúpu plne elektrického autá až do výšky 9000 eur a na hybridy do výšky 6750 eur.