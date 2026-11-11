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Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky v USA stúpol o 6,2 %
Zníženie úrokov prispelo v minulom týždni k rastu počtu žiadostí o pôžičky na kúpu domov o 7,5 %.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky v USA v týždni končiacom sa 6. novembra stúpol o 6,2 %. Uviedla to v stredu americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA) a dodala, že išlo o najprudší týždenný rast od júna. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru sa totiž v USA v týždni do 6. novembra znížila o 9 bázických bodov na 7,21 %. Bol to už štvrtý jej celotýždňový pokles v rade, čo prinieslo určitú úľavu na trh s obytnými nehnuteľnosťami, ktorý zápasí s ťažkosťami. Začiatkom minulého mesiaca bola priemerná úroková sadzba z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky na americkom trhu na takmer dvojročnom maxime 7,5 %.
Zníženie úrokov prispelo v minulom týždni k rastu počtu žiadostí o pôžičky na kúpu domov o 7,5 %. Bol to najsilnejší týždenný rast od polovice apríla, hoci iba druhý týždenný rast od polovice augusta. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšil o 4,5 %. Išlo o tretí týždenný rast v rade.
Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru sa totiž v USA v týždni do 6. novembra znížila o 9 bázických bodov na 7,21 %. Bol to už štvrtý jej celotýždňový pokles v rade, čo prinieslo určitú úľavu na trh s obytnými nehnuteľnosťami, ktorý zápasí s ťažkosťami. Začiatkom minulého mesiaca bola priemerná úroková sadzba z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky na americkom trhu na takmer dvojročnom maxime 7,5 %.
Zníženie úrokov prispelo v minulom týždni k rastu počtu žiadostí o pôžičky na kúpu domov o 7,5 %. Bol to najsilnejší týždenný rast od polovice apríla, hoci iba druhý týždenný rast od polovice augusta. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšil o 4,5 %. Išlo o tretí týždenný rast v rade.