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Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA klesol o 2,3 %
Podľa zástupcu hlavného ekonóma MBA Joela Kana sa náklady na pôžičky zvýšili pre rastúce výnosy zo štátnych dlhopisov.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky v USA v druhom novembrovom týždni klesol o 2,3 %. Vymazala sa tak časť minulomesačného rastu, ktorý bol kumulatívne na úrovni 6,2 %. Uviedla to v stredu americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za ostatných 11 týždňov počet žiadostí o hypotekárne úvery na americkom trhu tak klesol deviatykrát. Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky na kúpu nových domov sa znížil o 2,5 %. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov, hoci sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol miernejšie, a to o 1,5 %. Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v USA minulý týždeň vzrástla na 7,35 % zo 7,21 % a dosiahla najvyššiu úroveň za tri týždne.
Podľa zástupcu hlavného ekonóma MBA Joela Kana sa náklady na pôžičky zvýšili pre rastúce výnosy zo štátnych dlhopisov. Posilnenie výnosov pritom bolo reakciou na vysokú infláciu a na signály zo strany predstaviteľov amerického Federálneho rezervného systému, že potrebné môže byť ďalšie zvýšenie sadzieb centrálnej banky.
Za ostatných 11 týždňov počet žiadostí o hypotekárne úvery na americkom trhu tak klesol deviatykrát. Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky na kúpu nových domov sa znížil o 2,5 %. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov, hoci sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol miernejšie, a to o 1,5 %. Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v USA minulý týždeň vzrástla na 7,35 % zo 7,21 % a dosiahla najvyššiu úroveň za tri týždne.
Podľa zástupcu hlavného ekonóma MBA Joela Kana sa náklady na pôžičky zvýšili pre rastúce výnosy zo štátnych dlhopisov. Posilnenie výnosov pritom bolo reakciou na vysokú infláciu a na signály zo strany predstaviteľov amerického Federálneho rezervného systému, že potrebné môže byť ďalšie zvýšenie sadzieb centrálnej banky.