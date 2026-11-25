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Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA vzrástol o 6,1 %
Počet stavebných povolení v USA v októbri medzimesačne klesol o 7,2 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,297 milióna.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky v USA v treťom novembrovom týždni stúpol o 6,1 % po poklese o 2,3 % v predošlom týždni. Prerušil sa tak trend ich znižovania, ktorý trval od začiatku septembra. Uviedla to v stredu americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky na kúpu nových domov vzrástol o 10,1 %. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov, hoci sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpol miernejšie, a to o 0,5 %.
Oživenie počtu žiadostí o hypotekárne pôžičky vzrástol napriek tomu, že priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v USA minulý týždeň stúpla na 7,38 % z úrovne 7,35 % a dostala sa najvyššie za takmer mesiac.
Počet stavebných povolení v USA v októbri medzimesačne klesol o 7,2 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,297 milióna. Pokles bol trochu menej výrazný, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa počet povolení znížil na anualizovanú mieru 1,295 milióna. Išlo však už o tretí mesačný pokles v rade.
Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 5,8 % na anualizovanú mieru zhruba 520.000. Počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa prepadol o 8,2 % na približne 777.000.
Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky na kúpu nových domov vzrástol o 10,1 %. Počet žiadostí o refinancovanie starších úverov, hoci sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpol miernejšie, a to o 0,5 %.
Oživenie počtu žiadostí o hypotekárne pôžičky vzrástol napriek tomu, že priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v USA minulý týždeň stúpla na 7,38 % z úrovne 7,35 % a dostala sa najvyššie za takmer mesiac.
Počet stavebných povolení v USA v októbri medzimesačne klesol o 7,2 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 1,297 milióna. Pokles bol trochu menej výrazný, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa počet povolení znížil na anualizovanú mieru 1,295 milióna. Išlo však už o tretí mesačný pokles v rade.
Počet povolení na výstavbu domov s piatimi a viacerými bytmi klesol o 5,8 % na anualizovanú mieru zhruba 520.000. Počet povolení na výstavbu jednogeneračných rodinných domov sa prepadol o 8,2 % na približne 777.000.