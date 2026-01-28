Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA pre rast úrokov klesol

Počet žiadostí o hypotekárne úvery na nákup nových domov sa oslabil o 0,4 %.

Washington 28. januára (TASR) - Počet žiadostí o úvery na bývanie v Spojených štátoch v týždni do 23. januára oproti predchádzajúcemu týždňu klesol o 8,5 %. Pokles prišiel po dvoch týždňoch rastu. Ukázali to v stredu údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Za dôvod poklesu sa považuje zvýšenie úrokových sadzieb z hypotekárnych úverov, ktoré stúpli na trojtýždňové maximum v reakcii na rast výnosov z amerických vládnych dlhopisov. Počet žiadostí o refinančné úvery, ktoré sú citlivé na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, oproti predošlému týždňu klesol o 15,7 %. Počet žiadostí o hypotekárne úvery na nákup nových domov sa oslabil o 0,4 %.

Priemerné úroky z 30-ročných hypotekárnych úverov s pevnou úrokovou sadzbou vzrástli na 6,24 % zo 6,16 % v predchádzajúcom týždni, čo bola najnižšia úroveň od septembra 2024. Išlo o prvý rast za štyri týždne.
