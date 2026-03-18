< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa výrazne oslabil
Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa v USA mierne posilnil, a to o 0,9 %, ale počet žiadostí o refinancovanie sa prepadol o 18,5 %.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA v týždni končiacom sa 13. marca klesol o 10,9 %. Išlo o najprudší pokles od septembra 2025. Náklady na pôžičky totiž stúpli a utlmili aktivitu v oblasti refinancovania. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa v USA mierne posilnil, a to o 0,9 %, ale počet žiadostí o refinancovanie sa prepadol o 18,5 %.
Priemerné úroky z 30-ročných hypotekárnych úverov s pevnou úrokovou sadzbou vzrástli o 11 bázických bodov na úroveň 6,30 % zo 6,19 % v predchádzajúcom týždni. Ide o najvyššiu úroveň od záveru decembra 2025.
Zvýšenie úrokových sadzieb je výsledkom rastúcich výnosov zo štátnych dlhopisov, čo je čiastočne spôsobené zdražením ropy a inflačnými rizikami spojenými s konfliktom na Blízkom východe, povedal ekonóm americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA) Joel Kan.
Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa v USA mierne posilnil, a to o 0,9 %, ale počet žiadostí o refinancovanie sa prepadol o 18,5 %.
Priemerné úroky z 30-ročných hypotekárnych úverov s pevnou úrokovou sadzbou vzrástli o 11 bázických bodov na úroveň 6,30 % zo 6,19 % v predchádzajúcom týždni. Ide o najvyššiu úroveň od záveru decembra 2025.
Zvýšenie úrokových sadzieb je výsledkom rastúcich výnosov zo štátnych dlhopisov, čo je čiastočne spôsobené zdražením ropy a inflačnými rizikami spojenými s konfliktom na Blízkom východe, povedal ekonóm americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA) Joel Kan.