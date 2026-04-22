Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa zvýšil
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie hypoték, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, vzrástol o 5,8 %.
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v Spojených štátoch v týždni končiacom sa 17. apríla stúpol o 7,8 % po tom, ako sa v predchádzajúcom týždni posilnil o 1,8 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast počtu žiadostí sa časovo zhoduje so znížením úrokov z 30-ročných hypotekárnych úverov o 7 bázických bodov na úroveň 6,35 %. Úrokové sadzby totiž kopírovali pokles výnosov z amerických štátnych dlhopisov v rámci silnejúcich nádejí na diplomatické riešenie konfliktu v Iráne.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie hypoték, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, vzrástol o 5,8 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa po niekoľkých týždňoch odkladania nákupov zväčšil o 10 %.
