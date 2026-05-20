Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa oslabil
Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil o 4 %.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA v druhom májovom týždni klesol o 2,3 %. Vymazal sa tak rast z predchádzajúceho týždňa, ktorý bol na úrovni 1,7 %. Počas ostatných štyroch týždňov tak počet žiadostí klesol trikrát. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zmenšil o 4 %. Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie hypoték sa v podstate nezmenil. Zníženie počtu žiadostí o hypotekárne úvery je výsledkom rastu úrokov, keďže priemerná fixná sadzba z 30-ročnej pôžičky v týždni končiacom sa 15. mája stúpla o 10 bázických bodov na úroveň 6,56 % a dostala sa najvyššie za sedem týždňov.
Úrokové sadzby vzrástli v čase „pretrvávajúcich obáv z inflácie, ktoré spôsobili vyššie ceny pohonných látok,“ povedal ekonóm MBA Joel Kan.
