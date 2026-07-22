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< sekcia Ekonomika

Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA sa zvýšil

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zvýšil o 6 %, pričom prieskumy medzi realitnými kanceláriami poukázali na to, že predávajúci sú ochotnejší znižovať ceny.

Autor TASR
Washington 22. júla (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA v týždni končiacom sa 17. júla stúpol o 1,9 %. Žiadosti o úvery sa tak zotavili po dvoch týždňoch poklesu. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa zvýšil o 6 %, pričom prieskumy medzi realitnými kanceláriami poukázali na to, že predávajúci sú ochotnejší znižovať ceny. Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, však o 2 % klesol.

Dopyt Američanov po hypotekárnych pôžičkách sa mierne zvýšil napriek rastu úrokových sadzieb. Priemerná fixná sadzba z 30-ročného úveru stúpla o 4 bázické body na 6,69 % čiže na najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Za dôvod tohto zvýšenia úrokov sa považuje rast výnosov z amerických štátnych dlhopisov pre pretrvávajúce obavy z inflácie a silnejúce očakávania, že Federálny rezervný systém by mohol koncom tohto roka zvýšiť svoje úrokové sadzby.
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