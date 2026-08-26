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Počet žiadostí o hypotekárne úvery v USA klesol druhý týždeň v rade
Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru sa v týždni končiacom 21. augusta na americkom trhu mierne zvýšila na 6,78 % z úrovne 6,77 % v predchádzajúcom týždni.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Počet žiadostí o hypotekárne pôžičky v USA v treťom augustovom týždni klesol o 1 % po tom, ako sa v predošlom týždni znížil o 0,4 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru sa v týždni končiacom 21. augusta na americkom trhu mierne zvýšila na 6,78 % z úrovne 6,77 % v predchádzajúcom týždni. Zostala tak blízko jednoročných maxím, ktoré dosiahla v závere júla. Odvtedy, ako Spojené štáty a Izrael koncom februára odštartovali vojnu proti Iránu, úroky z hypotekárnych úverov v USA vzrástli o takmer 70 bázických bodov. Vyššie ceny ropy totiž podnietili obavy z inflácie a posilnili očakávania, že americký Federálny rezervný systém ponechá svoje úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhšie obdobie.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, minulý týždeň v USA klesol o 2 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa tiež zmenšil, a to o 0,3 %.
Priemerná úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru sa v týždni končiacom 21. augusta na americkom trhu mierne zvýšila na 6,78 % z úrovne 6,77 % v predchádzajúcom týždni. Zostala tak blízko jednoročných maxím, ktoré dosiahla v závere júla. Odvtedy, ako Spojené štáty a Izrael koncom februára odštartovali vojnu proti Iránu, úroky z hypotekárnych úverov v USA vzrástli o takmer 70 bázických bodov. Vyššie ceny ropy totiž podnietili obavy z inflácie a posilnili očakávania, že americký Federálny rezervný systém ponechá svoje úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhšie obdobie.
Počet žiadostí o pôžičky na refinancovanie starších hypotekárnych úverov, ktoré sú citlivejšie na krátkodobé zmeny úrokových sadzieb, minulý týždeň v USA klesol o 2 %. Počet žiadostí o úvery na nákup domov sa tiež zmenšil, a to o 0,3 %.