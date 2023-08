Počet žiadostí o hypotéky v USA minulý týždeň klesol a úroky vzrástli

Washington 23. augusta (TASR) - Počet žiadostí o hypotéky v USA na kúpu domu minulý týždeň klesol na takmer trojročné minimum. A zároveň úroky z hypoték vzrástli. To naznačuje, že rezidenčné nehnuteľnosti zasiahlo zvýšenie nákladov na pôžičky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa asociácie poskytovateľov hypotekárnych úverov (Mortgage Bankers Association) index žiadostí o hypotéku na kúpu domu klesol v týždni do 18. augusta o 5 % na 142 bodov, čo je najnižšia hodnota od roku 1995.



Celková miera žiadostí o hypotéky MBA, ktorá zahŕňa aj refinancovanie, klesla na 184,8 bodu, čo je najnižšia úroveň od roku 1996.



Prieskum, ktorý sa uskutočňuje týždenne od roku 1990, využíva odpovede hypotekárnych bankárov, komerčných bánk a sporiteľní. Údaje pokrývajú viac ako 75 % všetkých žiadostí o retailové hypotéky na bývanie v USA.



Separátne údaje v stredu ukázali, že priemerná zmluvná sadzba 30-ročnej hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou sa minulý týždeň zvýšila o 15 bázických bodov na 7,31 % a dosiahla najvyššiu úroveň od decembra 2000.



Hypotekárne úrokové sadzby sú porovnávané s americkými štátnymi dlhopismi a výnosy z týchto cenných papierov stúpajú, keďže obchodníci sa domnievajú, že odolná ekonomika udrží úrokové sadzby vyššie dlhšie, ako sa pôvodne čakalo.



Predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell sa chystá koncom tohto týždňa vystúpiť na výročnom sympóziu centrálnej banky v Jackson Hole. Zápisnica zo stretnutia menového výboru Fed minulý mesiac ukázala, že väčšina predstaviteľov stále vidí výrazné riziká pre infláciu, čo by si mohlo vyžiadať ďalšie zvýšenie úrokov centrálnej banky.



To udrží aj úrokové sadzby z hypoték zvýšené, čo spolu so stále vysokými cenami domov ešte viac zaťaží trh s rezidenčným bývaním.



Najnovšie údaje o bývaní tento trend potvrdzujú. Majitelia domov sa zdráhajú predať ich a presťahovať sa, keďže by to znamenalo novú hypotéku s vyššou sadzbou. Potenciálni kupci tak hľadajú nové, práve dokončené domy.



Ďalšia správa neskôr v stredu preto zrejme ukáže, že predaj nových domov minulý mesiac vzrástol.