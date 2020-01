Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 9. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal v minulom týždni pokles, pričom jeho rozsah bol výraznejší, než sa očakávalo.



Americké ministerstvo práce informovalo, že počet prvých žiadateľov o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 4. januára 214.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 9000.



Za predchádzajúci týždeň boli pritom údaje revidované mierne smerom nahor. Zatiaľ čo pôvodne sa uvádzal počet prvých žiadostí v týždni do 28. decembra na úrovni 222.000, po revízii bol údaj upravený na 223.000 žiadostí.



Výsledok je lepší, než sa čakalo. Ekonómovia totiž predpokladali, že počet žiadostí klesne iba na 220.000.



Klesol aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Ako uviedlo ministerstvo, 4-týždňový priemer dosiahol 224.000 žiadostí, čo znamená pokles o 9500 žiadostí. V predchádzajúcom týždni zaznamenal až 233.500 žiadostí, najvyšší počet od januára 2018.