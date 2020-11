Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol

Washington 25. novembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň nečakaný rast. Poukázali na to údaje, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo práce. To naznačuje, že druhá vlna pandémie nového koronavírusu a s ňou spojené nové obmedzenia tvrdo zasiahli do predchádzajúceho zotavovania trhu práce.



Podľa ministerstva práce dosiahol počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 21. novembra 778.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená rast o 30.000.



Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s poklesom počtu žiadostí na 730.000. Vychádzali pritom z pôvodne udávaného počtu 742.000 žiadostí za týždeň do 14. novembra.



Údaje o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti zverejňuje americké ministerstvo práce pravidelne vo štvrtok. Tento týždeň správu zverejnilo o deň skôr, keďže vo štvrtok (26. 11.) oslavujú v USA Deň vďakyvzdania.



Vzrástol aj 4-týždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Jeho hodnota predstavuje 748.500 žiadostí, čo v porovnaní s týždňom do 14. novembra znamená rast o 5000 žiadostí.