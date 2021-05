Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 20. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol a dostal sa na nové minimum od začiatku pandémie. To signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA vďaka zrýchleniu ekonomického otvárania naprieč celou krajinou.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 15. mája dosiahol na sezónne upravenej báze 444.000 po 478.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od týždňa do 14. marca 2020, keď predstavoval 256.000. Ekonómovia počítali so znížením počtu nových žiadostí o podporu na 452.000.



Na porovnanie, v rovnakom období pred rokom počet nových žiadostí o podporu prekročil 2,3 milióna.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 8. mája zvýšil o 111.000 na 3,75 milióna.