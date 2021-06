Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol pod 400.000

Washington 3. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol pod hranicu 400.000, prvýkrát od začiatku pandémie nového koronavírusu. To signalizuje, že americký trh práce sa ďalej zotavuje. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 29. mája znížil o 20.000 na 385.000 z revidovaných 405.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov klesne na 393.000 z pôvodných 406.000 pred revíziou.



Počet nových žiadateľov o podporu tak minulý týždeň dosiahol najnižšiu úroveň od 14. marca 2020, keď úrady zaevidovali 256.000 nových žiadateľov. A už nasledujúci týždeň (po 14. marci 2020) sa zvýšil na takmer 3 milióny, pričom začiatkom apríla 2020 vyvrcholil na úrovni viac ako 6,1 milióna žiadostí po zavedení tzv. lockdownu v USA v snahe spomaliť šírenie koronavírusu.



Ministerstvo uviedlo tiež, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 22. mája 2021 zvýšil o 169.000 na 3,77 milióna osôb.