V USA pribudol počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti

Washington 30. septembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšil, aj keď majú firmy naprieč odvetviami problémy obsadiť množstvo voľných pracovných miest. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 25. septembra znížil o 11.000 na 362.000 z nerevidovaných 351.000 v predchádzajúcom týždni. Ešte viac sa tak vzdialil sa od pandemického minima 312.000, ktoré dosiahol na začiatku septembra.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 330.000.



Ale počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 18. septembra klesol na 2,802 milióna z 2,846 milióna týždeň predtým, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa zníži na 2,790 milióna osôb.



Pokrok pri očkovaní v USA v uplynulých mesiacoch umožnil otvorenie ekonomiky. Hlavným problémom, ktorý brzdí oživenie trhu práce, je pritom nedostatok pracovníkov na uspokojenie prudkého dopytu zamestnávateľov. Počet voľných pracovných miest bol na konci júla rekordne vysoký, dosiahol 10,9 milióna, čo poukazuje na rozsiahly nedostatok ľudí.



Centrálna banka Fed najnovšie predpovedá mieru nezamestnanosti v tomto roku na úrovni 4,8 %. To je viac ako 4,5 %, ktoré očakávala ešte v júni. V auguste dosiahla miera nezamestnanosti 5,2 %.