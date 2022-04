Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol

Washington 28. apríla (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol. To poukazuje na napätú situáciu na trhu práce a silný dopyt po zamestnancoch, čo by mohlo prispieť k udržaniu vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za sedem dní do 23. apríla znížil o 5000 na 180.000 z revidovaných 185.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia očakávali, že počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesne na 180.000 z pôvodných 184.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 2250 na 179.750 osôb.



Počet Američanov, ktorí poberali sociálne dávky v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 16. apríla znížil o 1000 na 1.408.000 osôb, čo bolo najmenej od 21. februára 1970.



TASR o tom informuje na základe správy AP.