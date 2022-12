Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Washington 8. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, v minulom týždni vzrástol, tempo rastu však bolo o niečo miernejšie, než očakávali analytici, ktorí vychádzali z nižších čísiel za predchádzajúci týždeň. Navyše, celkové zvýšenie počtu žiadostí nebolo výrazné a poukazuje na naďalej silný a napätý americký trh práce, napriek zvyšujúcim sa obavám z recesie. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za týždeň do 3. decembra 230.000, uviedlo vo štvrtok ministerstvo. To znamená rast o 4000 žiadostí oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor.



Výsledky sú v súlade s odhadmi analytikov, tí však počítali s rastom počtu nových žiadostí o 5000. Vychádzali totiž z pôvodných údajov za týždeň do 26. novembra, ktoré poukazovali na 225.000 podaných žiadostí.



Rast na 230.000 zaznamenal aj 4-týždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. V prípade tohto ukazovateľa však číslo 230.000 predstavuje zvýšenie o 1000 žiadostí v porovnaní s priemerom za predchádzajúci týždeň, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor na 229.000 žiadostí. Pôvodne tento údaj poukazoval na 227.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.