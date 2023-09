Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Washington 28. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa mierne zvýšil potom, čo týždeň predtým dosiahol najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Trh práce tak naďalej vzdoruje zvyšovaniu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ktorého cieľom je schladiť infláciu. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 23. septembra zvýšil o 2000 na 204.000 z revidovaných 202.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov o sociálne dávky v nezamestnanosti stúpne na 215.000 z pôvodných 201.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 6250 na 211.000.



Ministerstvo uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 16. septembra stúpol o 12.000 na 1,67 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni.