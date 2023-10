Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stagnoval

Washington 12. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa nezmenil a zostal na nízkej úrovni. To je ďalším dôkazom, že trh práce v USA je aj naďalej silný napriek vyšším úrokovým sadzbám Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré majú schladiť infláciu. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Konkrétne, počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 7. októbra dosiahol 209.000, čo je rovnaké číslo ako revidovaný údaj z predchádzajúceho týždňa. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadateľov o podporu sa zvýši na 210.000 z pôvodných 207.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 3000 na 206.250 z revidovaných 209.250 žiadostí.



Ministerstvo zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. septembra vzrástol o 30.000 na 1,702 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni.



Keď Fed začal minulý rok zvyšovať svoju referenčnú úrokovú sadzbu, aby skrotil prudko rastúce spotrebiteľské ceny, mnohí ekonómovia očakávali, že Spojené štáty upadnú do recesie. Ekonomika a trh práce však zostali odolné a inflácia sa spomalila. Kombinácia zmierňovania inflačných tlakov a silného trhu práce tak vyvoláva nádej, že Fed dosiahne tzv. mäkké pristátie, teda zníženie inflácie k svojmu cieľu na úrovni 2 % bez toho, aby ekonomika skĺzla do recesie.



"Celkovo zostáva prepúšťanie nízke a dopyt po pracovníkoch zostáva silný," povedala Rubeela Farooqiová, hlavná analytička High Frequency Economics. "Aj keď Fed prijal agresívne opatrenia na zmiernenie podmienok na trhu práce, podniky neprepúšťajú pracovníkov rýchlym tempom," dodala.