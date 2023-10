Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol

Washington 19. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol a bol najnižší za 8 mesiacov. To signalizuje, že trh práce v USA je naďalej napätý a je zrejme jedným z faktorov, ktorý podporuje infláciu.



Počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 14. októbra klesol o 13.000 a po úprave o sezónne vplyvy dosiahol 198.000 z 211.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od januára. Ekonómovia počítali s miernym nárastom na 212.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 1000 na 205.750 z revidovaných 209.250 žiadostí.



Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 7. októbra vzrástol o 29.000 na 1,734 milióna osôb.