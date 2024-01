Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol

Washington 11. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco klesol, síce len mierne, ale na najnižšiu úroveň za tri mesiace. Americký trh práce tak aj naďalej "napína svaly" napriek vyšším úrokovým sadzbám Federálneho rezervného systému (Fed). Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za týždeň do 6. januára znížil o 1000 na 202.000 z revidovaných 203.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov o podporu vzrastie na 210.000 z pôvodných 202.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 250 na 207.750 z revidovaných 208.000 žiadostí.



Ministerstvo zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 30. decembra znížil o 34.000 na 1,83 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni.