Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stagnoval

Washington 7. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, stagnoval. A na zdravej úrovni. Trh práce tak naďalej ukazuje silu aj napriek zvýšeným úrokovým sadzbám. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo ministerstvo práce USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za týždeň do 2. marca nezmenil a zostal na smerom nahor revidovanej úrovni 217.000.



Ekonómovia očakávali, že žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa nezmenia, ale počítali s tým, že zostanú na úrovni 215.000, ktorú pôvodne dosiahli pri predbežnom odhade za predchádzajúci týždeň.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období mierne klesol o 750 na 212.250 z revidovaných 213.000 týždeň predtým.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 24. februára zvýšil o 8000 a dosiahol 1,9 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni. Stále sa držia na historicky nízkej úrovni od skončenia pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej firmy na jar 2020 zrušili milióny pracovných miest.