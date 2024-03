Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol

Washington 21. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň nečakane klesol. To signalizuje, že americký trh práce je naďalej dostatočne stabilný. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v Spojených štátoch v týždni do 16. marca 210.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to predstavuje pokles o 2000 žiadostí.



Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, prekvapili ekonómov. Tí počítali s rastom počtu prvých žiadostí na 215.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaného počtu 209.000 za týždeň do 9. marca.



Správa ministerstva práce poukázala aj na vývoj 4-týždňového priemeru prvých žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom vývoja pracovného trhu, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Tento ukazovateľ dosiahol za týždeň končiaci sa 16. marcom rast o 2500 na 211.250 žiadostí. Ministerstvo práce okrem toho oznámilo, že počet ľudí, ktorí poberajú dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 9. marca zvýšil o 4000 na 1,807 milióna.