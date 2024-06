Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane vzrástol

Washington 13. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol. To by mohlo byť signálom, že vysoké úrokové sadzby ochladzujú trh práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 8. júna po úprave o sezónne vplyvy stúpol o 13.000 na 242.000 z 229.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s poklesom počtu nových žiadostí na 225.000.



Počet nových žiadostí sa dostal na najvyššiu úroveň za 10 mesiacov, keď v týždni do 12. 8. 2023 dosiahol 248.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období stúpol o 4750 na 227.000 z 222.250.



Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 1. júna vzrástol o 30.000 na 1,82 milióna.