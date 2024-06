Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne klesol

Washington 20. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, veľmi mierne klesol. Menej, ako predpovedali ekonómovia. Trh práce v USA tak zostáva stále napätý napriek zvýšeným úrokovým sadzbám centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 15. júna znížil o 5000 na 238.000 z revidovaných 243.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu klesne na 235.000 z pôvodných 242.000 v predchádzajúcom týždni.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 5500 na 219.750 z 232.750 týždeň predtým.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 8. júna zvýšil o 15.000 na 1,83 milióna osôb. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni.



Americká ekonomika a trh práce sa ukázali ako pozoruhodne odolné voči vysokým úrokovým sadzbám Fed. Zamestnávatelia pridávajú v tomto roku v priemere 248.000 nových pracovných miest mesačne. Nezamestnanosť je stále nízka na úrovni 4 %.



Ekonomika však v ostatnom čase začína vykazovať známky spomalenia. To je možno dôkaz, že vyššie náklady na pôžičky si už vyberajú svoju daň. Ministerstvo obchodu napríklad začiatkom týždňa oznámilo, že maloobchodné tržby minulý mesiac takmer nerástli.