Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Washington 22. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol. A to o niečo viac, ako predpovedali ekonómovia. Stále však zostáva na úrovni, ktorá signalizuje zdravý trh práce. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a RTTNews.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za sedem dní do 17. augusta zvýšil o 4000 na 232.000 z revidovaných 228.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí stúpne na 230.000 z pôvodných 227.000 v predchádzajúcom týždni.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 750 na 236.000.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 10. augusta zvýšil o 4000 na 1,863 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni, zostávajú z hľadiska historických štandardov nízke. Od januára do mája dosiahli v priemere 213.000 za týždeň. Ale v máji začali rásť a koncom júla dosiahli 250.000. To je ďalší dôkaz, že vysoké úrokové sadzby centrálnej banky Fed si vyberajú svoju daň na americkom trhu práce.