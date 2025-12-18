< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol
Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 6. decembra stúpol o 67.000 na 1,9 milióna.
Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. Naďalej zostáva na úrovniach, ktoré sa v uplynulých rokoch považovali za zdravé, hoci rastú obavy z oslabenia trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v týždni skončenom 13. decembra znížil o 13.000 na 224.000 z 237.000 (revízia z 236.000) v predchádzajúcom týždni, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s poklesom až na 200.000.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 500 na 217.500.
