Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň mierne klesol. Počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti v týždni do 7. marca sa znížil na 213.000 z úrovne 214.000 v predchádzajúcom týždni, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Ekonómovia očakávali, že počet žiadostí sa zvýši na 215.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet ľudí, ktorí poberajú dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 28. februára zmenšil o 21.000 na 1,85 milióna. „Nízka a stabilná úroveň nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti naznačuje, že veľký pokles počtu pracovných pozícii vo februári bol len výkyvom, a nie začiatkom trendu,“ povedal ekonóm spoločnosti Oxford Economics Michael Pearce.
Minulotýždňová správa amerického ministerstva práce ukázala, že počet pracovných miest v ekonomike USA bez sektora poľnohospodárstva vo februári klesol o 92.000 po tom, ako v januári o 126.000 stúpol. Americká miera nezamestnanosti sa vo februári zvýšila na 4,4 % z januárových 4,3 %.
