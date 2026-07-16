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Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol
Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, sa v týždni skončenom 4. júla znížil o 16.000 na 1,81 milióna.
Autor TASR
Washington 16. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol na najnižšiu úroveň za 10 týždňov. To signalizuje, že trh práce v USA je naďalej stabilný. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa v týždni do 11. júla znížil o 8000 na 208.000 z 216.000 (revízia z 215.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom na 219.000.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v uplynulom týždni klesol o 4750 na 214.250.
Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, sa v týždni skončenom 4. júla znížil o 16.000 na 1,81 milióna.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa v týždni do 11. júla znížil o 8000 na 208.000 z 216.000 (revízia z 215.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom na 219.000.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v uplynulom týždni klesol o 4750 na 214.250.
Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, sa v týždni skončenom 4. júla znížil o 16.000 na 1,81 milióna.