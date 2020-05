Počet žiadostí o podporu v USA klesol tesne pod hranicu 3 miliónov

Washington 14. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, síce klesol tesne pod hranicu 3 miliónov, ale analytici očakávali, že sa zníži ešte viac. Navyše stále zostáva vysoký, radovo v miliónoch, už ôsmy týždeň po sebe, keďže ekonomika zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 9. mája po úprave o sezónne vplyvy znížil o 195.000 na 2,981 milióna z revidovaných 3,176 milióna v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia však očakávali, že klesne na 2,5 milióna z pôvodných 3,169 milióna pred revíziou.



Počet nových žiadostí o podporu postupne klesá od týždňa, ktorý sa skončil 28. marca, keď dosiahol rekordných 6,867 milióna. Ale aktuálne údaje zároveň ukazujú, že situácia na trhu práce je naďalej vážna a odzrkadľuje slabý "zdravotný stav" americkej ekonomiky.



Ministerstvo uverejnilo túto správu deň po tom, ako predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell varoval pred "dlhším obdobím" slabého rastu ekonomiky a stagnujúcich príjmov.



Od vypuknutia pandémie v USA pred zhruba dvoma mesiacmi už požiadalo o dávky v nezamestnanosti viac ako 36 miliónov ľudí vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a nezávislých dodávateľov, ktorí získali oprávnenie uchádzať sa o podporu z federálneho programu pomoci.



Americká ekonomika stratila len v apríli ohromujúcich 20,5 milióna pracovných miest, čo je najväčší úbytok od tzv. veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. Oficiálna miera nezamestnanosti dosiahla minulý mesiac 14,7 %.



Podľa expertov pritom tieto čísla nezachytávajú celý rozsah škôd, ktoré spôsobili blokády spojené s pandémiou na trhu práce. Vláda uviedla, že v apríli bolo veľa pracujúcich započítaných ako zamestnaných, aj keď by mali byť považovaní za dočasne nezamestnaných.



A milióny ďalších prepustených sa v apríli nezaregistrovali na úradoch práce. Pravdepodobne ich odradil fakt, že väčšina ekonomiky je zatvorená a nemajú žiadne vyhliadky na získanie nového miesta. Ani títo ľudia tak neboli zahrnutí do aprílových štatistík. Ak by sa započítali, miera nezamestnanosti sa mohla vyšplhať až na 24 %, tvrdia experti.



Väčšina ekonómov predpovedá, že oficiálna miera nezamestnanosti by sa mohla v máji zvýšiť na 18 % a viac a v lete by mohla začať klesať.