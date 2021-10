Počet žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa čakalo

Washington 7. októbra (TASR) - Po raste tri týždne po sebe sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň znížil, a to výraznejšie, než sa očakávalo. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Ako ministerstvo informovalo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 2. októbra 326.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 38.000 žiadostí. Ministerstvo zároveň revidovalo smerom nahor údaje za týždeň do 25. septembra. Zatiaľ čo pôvodne stanovilo za daný týždeň počet žiadostí na úrovni 362.000, po revízii ich upravilo na 364.000.



Výsledok za minulý týždeň bol tak lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom počtu prvých žiadostí iba na 348.000.



Trhy teraz čakajú na správu ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za mesiac september, ktorá bude obsahovať aj údaje o vývoji nezamestnanosti. Podľa ostatných prieskumov agentúry Reuters ekonómovia očakávajú, že v USA vzniklo v septembri 500.000 nových pracovných miest. V auguste vzniklo iba 235.000 nových pozícií, čo bolo najmenej za sedem mesiacov.



Ekonómovia zároveň počítajú s miernym poklesom miery nezamestnanosti. Odhadujú, že by mohla dosiahnuť 5,1 % v porovnaní s augustovou hodnotou 5,2 %. Ministerstvo práce zverejní správu o vývoji na pracovnom trhu v piatok (8. 10.).