Počet žiadostí o podporu v USA klesol na nové vyše 1,5-ročné minimum

Washington 28. októbra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v minulom týždni štvrtý týždeň po sebe, pričom sa dostal na novú najnižšiu úroveň za viac než 1,5 roka. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Ako ministerstvo informovalo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v Spojených štátoch v týždni do 23. októbra 281.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 10.000 žiadostí. Ekonómovia očakávali, že čísla sa meniť nebudú, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 16. októbra, ktoré poukazovali na 290.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.



Počet žiadostí sa tak tretí týždeň drží pod hranicou 300.000. Opätovný pokles zároveň znamená, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol najnižšiu úroveň od polovice marca minulého roka. V týždni do 14. marca 2020 Američania podali 256.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.