Počet žiadostí o podporu v USA klesol takmer na štvormesačné minimum

Washington 19. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal za minulý týždeň nečakaný pokles takmer na štvormesačné minimum. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 14. septembra 219.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to predstavuje pokles o 12.000.



Analytici očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu zotrvá na úrovni z predchádzajúceho týždňa. Vychádzali pritom z počtu žiadostí do 7. septembra, ktoré boli pôvodne stanovené na úrovni 230.000.



Výraznejší pokles počtu prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti za minulý týždeň spôsobil, že ich celkový počet dosiahol najnižšiu úroveň od týždňa končiaceho sa 18. májom. Vtedy predstavoval počet prvých žiadostí o podporu 216.000.