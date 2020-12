Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň opäť vzrástol

Washington 10. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol viac, ako ekonómovia očakávali. Prispeli k tomu aj nové žiadosti, ktoré neboli zaevidované v týždni, keď USA oslavovali Deň vďakyvzdania a Američania mali predĺžený víkend. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 5. decembra zvýšil o 137.000 na 853.000 z revidovaných 716.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom odhadovali, že ich počet stúpne len na 725.000 z pôvodných 712.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí tak minulý týždeň dosiahol najvyššiu úroveň od 19. septembra. To odráža zhoršovanie situácie na trhu práce po prudkom náraste nových prípadov ochorenia COVID-19, pre ktoré lokálne vlády a úrady opäť zaviedli niektoré obmedzenia.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že aj počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 28. novembra zvýšil, prvýkrát od konca augusta, a to o 230.000 na 5,76 milióna osôb.



Vláda koncom minulého týždňa informovala, že ekonomika USA v novembri 2020 vytvorila len 245.000 pracovných miest. To bol najmenší prírastok od začiatku oživenia tvorby pracovných miest v máji a piate priame spomalenie rastu zamestnanosti. Len 12,4 milióna z 22,2 milióna pracovných miest stratených v marci a apríli bolo obnovených.