Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň nečakane vzrástol

Washington 17. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco vzrástol, už druhý týždeň po sebe. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá naďalej decimuje ekonomiku, zatiaľ čo sa zákonodarcovia snažia dohodnúť na novom balíku pomoci. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 12. decembra zvýšil o 23.000 na 885.000 z revidovaných 862.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom odhadovali, že ich počet klesne na 808.000 z pôvodných 853.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí tak minulý týždeň dosiahol najvyššiu úroveň od 5. septembra, a to v čase rekordného nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19, úmrtí a hospitalizácií, v dôsledku čoho sa zavádzajú nové blokády na zastavenie šírenia vírusu v USA.



Ministerstvo uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 2. decembra znížil o 273.000 na 5,51 milióna osôb.



Toto číslo prudko kleslo z maxima takmer 23 miliónov v máji. Znamená to však nielen to, že niektorí nezamestnaní Američania si našli prácu a už nedostávajú pomoc, ale tiež, že veľa nezamestnaných si už vyčerpalo svoj nárok na štátne dávky, ktoré zvyčajne vypršia po šiestich mesiacoch.



Pred vypuknutím pandémie v marci sa týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti pohybovali okolo úrovne 225.000. Oveľa vyšší súčasný počet žiadostí tak odráža napätú situáciu na trhu práce a zníženú istotu zamestnania.