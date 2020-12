Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 23. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa znížil prvýkrát za tri týždne, naďalej však zostáva vysoký. To signalizuje rovnako ako správa o poklese spotrebiteľských výdavkov a príjmov v novembri, že pandémia nového koronavírusu má naďalej výrazný negatívny na ekonomiku USA.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom 19. decembra klesol o 89.000 na 803.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia počítali s novými žiadosťami na úrovni 888.000. Ministerstvo tiež revidovalo údaj za predchádzajúci týždeň (do 12. 12.) smerom nahor o 7000 na 892.000, čo bolo najviac od začiatku septembra.



Štvortýždňový kĺzavý priemer, ktorý lepšie odráža vývoj na trhu práce, keďže je menej volatilný než týždňové údaje, sa však zvýšil o 4000 na 818.250 z 814.250.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 12. decembra znížil na 5,3 milióna z 5,5 milióna v týždni predtým.



Celkovo 20,4 milióna Američanov poberalo v týždni skončenom 5. decembra nejakú formu podpory v nezamestnanosti. V tomto sú započítaní aj ľudia, ktorí dostávajú podporu v rámci predĺžených špeciálnych programov, pretože už vyčerpali podporu v rámci programov zákonnej štátnej pomoci.