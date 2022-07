Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

Washington 21. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco vzrástol už tretíkrát po sebe a na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. To naznačuje určité ochladenie na trhu práce v dôsledku prísnejšej menovej politiky a finančných podmienok. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 16. júla 2022 zvýšil o 7000 na 251.000 z nerevidovaných 244.000 v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom odhadovali, že klesne na 240.000. Počet nových žiadateľov o podporu je tak najvyšší od týždňa do 13. novembra 2021, keď dosiahol 265.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 4500 na 240.500 osôb.