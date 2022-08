Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

Washington 11. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol už druhý týždeň po sebe. To naznačuje určité ochladenie na trhu práce v dôsledku prísnejšej menovej politiky centrálnej banky Fed a finančných podmienok. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 6. augusta 2022 zvýšil o 14.000 na sezónne upravených 262.000 z revidovaných 248.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v sledovanom období vzrastie ešte o niečo viac, na 263.000 z pôvodných 260.000 pred revíziou.



Počet nových žiadateľov bol tak minulý týždeň najvyšší od týždňa do 13. novembra 2021, keď dosiahol 265.000. Stále sa však drží pod hranicou 270.000 až 300.000, ktorá by podľa ekonómov signalizovala podstatné spomalenie na trhu práce.



Počet ľudí, ktorí poberajú dávky po prvom týždni pomoci, sa za sedem dní do 30. júla zvýšil o 8000 na 1,428 milióna.