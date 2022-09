Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 1. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco klesol, aj keď len mierne. TASR o tom informuje na základe správy AP, ktorá sa odvoláva na štvrtkové údaje amerického ministerstva práce.



Podľa nich sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 27. augusta 2022 znížil o 5000 na sezónne upravených 232.000 z revidovaných 237.000 v predchádzajúcom týždni.



Tento pokles bol prekvapením pre ekonómov, ktorí očakávali, že počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrastie na 248.000 z pôvodných 243.000 pred revíziou údajov za predchádzajúci týždeň.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 4000 na 241.500.



Ministerstvo však zároveň uviedlo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 20. augusta zvýšil o 26.000 na 1,44 milióna osôb.



Počet nových žiadostí o sociálne dávky odzrkadľuje prepúšťanie a často sa považuje za prvý indikátor toho, kam smeruje trh práce. Tento počet sa stále drží pod hranicou 270.000 až 300.000, ktorá je považovaná za "zdravú". Jej prekročenie by podľa ekonómov signalizovalo značné spomalenie na trhu práce.