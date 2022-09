Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 8. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na trojmesačné minimum. To podčiarkuje robustnosť trhu práce, aj keď Federálny rezervný systém (Fed) zvyšuje úrokové sadzby. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 3. septembra znížil o 6000 na sezónne upravených 222.000 z revidovaných 237.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že sa počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období zvýši na 240.000 z pôvodných 232.000 pred revíziou.



Pre nečakaný pokles bol počet nových žiadostí o podporu minulý týždeň najnižší od 28. mája, keď dosiahol 202.000. A stále sa drží hlboko pod hranicou 270.000 až 300.000, ktorá by podľa ekonómov signalizovala značné spomalenie na trhu práce.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 7500 na 233.000.



Ale počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, za sedem dní do 27. augusta stúpol o 36.000 na takmer päťmesačné maximum 1,473 milióna.



Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, pritom od marca zvýšil úrokové sadzby o 225 bázických bodov v snahe skrotiť vysokú infláciu utlmením dopytu v ekonomike.



Ekonomika USA je tento rok zatiaľ záhadou. Jej výkon v 1. polroku 2022 klesol, čo podľa niektorých neformálnych definícií signalizuje recesiu. Firmy však naďalej zúfalo hľadajú nových pracovníkov, pričom v júli bolo voľných viac ako 11 miliónov pracovných miest, čo znamená, že na každého nezamestnaného Američana pripadajú v priemere takmer dve voľné pracovné miesta.