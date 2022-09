Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne vzrástol

Washington 22. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol, avšak menej, ako ekonómovia očakávali. To naznačuje, že situácia na trhu práca zostáva napätá napriek agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) na ochladenie dopytu. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 17. septembra zvýšil o 5000 na sezónne upravených 213.000 z revidovaných 208.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že sa počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období zvýši na 218.000 z pôvodných 213.000 pred revíziou.



K miernemu nárastu nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň došlo po tom, čo ich počet týždeň predtým klesol na najnižšiu úroveň od týždňa, ktorý sa skončil 28. mája.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období znížil o 6000 na 216.750.



Počet ľudí, ktorí poberajú dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 10. septembra klesol o 22.000 na 1,379 milióna.



Americká centrálna banka Fed v stredu (21. 9.) výrazne zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu sadzbu, o 75 bázických bodov, už tretíkrát po sebe. A signalizovala ďalšie veľké zvýšenia, ktoré prídu v tomto roku. Od marca zvýšil Fed svoju úrokovú sadzbu o tri percentuálne body na súčasný rozsah 3 % až 3,25 %.



Predseda Fedu Jerome Powell novinárom povedal, že sa objavili len slabé náznaky ochladzovania trhu práce.



Ku koncu júla bolo v USA voľných 11,2 milióna pracovných miest, pričom na každého nezamestnaného pripadali dve pracovné miesta.



Predchádzajúce údaje zase ukázali, že americká ekonomika vytvorila v auguste 315.000 nových pracovných miest. Zamestnanosť je tak aktuálne o 240.000 pracovných miest vyššia ako pred pandémiou ochorenia COVID-19.