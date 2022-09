Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň nečakane klesol

Washington 29. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol na päťmesačné minimum. To ukazuje, že trh práce zostáva odolný aj napriek čoraz silnejším "protivetrom" v dôsledku prudkého zvyšovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) a spomaľujúceho dopytu. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 24. septembra 2022 znížil o 16.000 na 193.000 z revidovaných 209.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa počet nových žiadateľov o podporu minulý týždeň zvýši na 215.000 z pôvodných 213.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí tak dosiahol najnižšiu úroveň od týždňa do 23. apríla, keď úrady zaevidovali 181.000 nových žiadateľov o podporu.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období znížil o 8750 na 207.000.



Počet ľudí, ktorí poberajú dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 17. septembra klesol o 29.000 na 1,347 milióna osôb.



Miera nezamestnanosti v USA v auguste vzrástla na 3,7 % z 3,5 % v júli. Fed minulý týždeň zvýšil svoju strednú prognózu miery nezamestnanosti v tomto roku na 3,8 % z predchádzajúcej projekcie 3,7 % v júni. Zvýšil svoj odhad aj na rok 2023 na 4,4 % z 3,9 % očakávaných v júni.