Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne klesol

Washington 3. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol, aj keď len mierne. To ukazuje, že americký trh práce zostal odolný voči rastúcim úrokovým sadzbám a pretrvávajúcej vysokej inflácii. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa najnovších štatistík sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 29. októbra znížil o 1000 na 217.000 z 218.000 v predchádzajúcom týždni, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že vzrastie na 220.000.



Tento výsledok ukazuje, že situácia na trhu práce zostáva napätá, čo vytvára tlak na zamestnávateľov, aby zvýšili mzdy, a podporuje infláciu, a tým aj prísnu menovú politiku Federálneho rezervného systému, ktorý tento týždeň opäť agresívne zvýšil úroky.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 500 na 218.750.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa zároveň za sedem dní do 22. októbra zvýšil na 1,49 milióna, čo je najviac od marca.