Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 1. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. A viac, ako ekonómovia odhadovali. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 26. novembra znížil o 16.000 na 225.000 z revidovaných 241.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že klesne na 235.000 z pôvodných 240.000 pred revíziou.



Väčší než očakávaný pokles ukazuje, že nové žiadosti o podporu sa spamätali z nedávneho nárastu na trojmesačné maximum a zamierili nadol. Trh práce v USA tak zostáva napätý a zamestnávateľom chýbajú ľudia.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období zvýšil o 1750 na 227 000.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 19. novembra stúpol o 57.000 na 1,61 milióna.